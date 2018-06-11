Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 11 июня 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль поднялся на первую строчку. Финалист Открытого чемпионата Франции австриец Доминик Тим расположился на пятой позиции, американец Джон Иснер — на восьмой, аргентинец Диего Шварцман — на 10-й. Лучший из россиян, Карен Хачанов, занял 23-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP. 11 июня
1 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.
2 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.
5 (6). Доминик Тим (Австрия) — 2985.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2370.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.
8 (9). Джон Иснер (США) — 1500.
9 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.
10 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365.
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23 (30). Карен Хачанов (Россия) — 820...
48 (47). Даниил Медведев (Россия) — 562...
64 (56). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
80 (71). Евгений Донской (Россия) — 382.