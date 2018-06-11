Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»

Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».