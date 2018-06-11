Чемпионы «Ролан Гаррос» Маю и Эрбер вошли в топ-10 рейтинга ATP в парном разряде

В новой версии парного рейтинга ATP от 11 июня чемпионы «Ролан Гаррос» французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер поднялись на девятую и десятую строчки соответственно. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 70-й позиции.



Парный рейтинг ATP. 11 июня

1 (1). Мате Павич (Хорватия) — 8240.

2 (2). Оливер Марах (Австрия) — 8190.

3 (3). Лукаш Кубот (Польша) — 7140.

4 (4). Марсело Мело (Бразилия) — 7140.

5 (5). Боб Брайан (США) — 6720.

6 (5). Майк Брайан (США) — 6630.

7 (7). Джон Пирс (Австралия) — 6430.

8 (8). Хенри Континен (Финляндия) — 6340.

9 (18). Николя Маю (Франция) — 5690.

10 (19). Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 5660.

...

70 (67). Карен Хачанов (Россия) — 1185.

100 (103). Андрей Рублёв (Россия) — 780.