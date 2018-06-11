Надаль: буду играть в теннис, пока мой организм не начнёт сопротивляться

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями после завоевания 11-го титула на «Ролан Гаррос». 32-летний спортсмен обыграл в финале австрийца Доминика Тима (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2.



«Всегда существуют аспекты, которые можно улучшить. Никогда не знаешь, где находятся границы. Если у человека нет желания прогрессировать, то он не осознаёт спортивную специфику, поскольку в нашей среде всегда нужно стремиться к улучшению своих показателей. Спорт теряет смысл, если вы перестаёте работать с должной страстью.



Я наслаждаюсь каждым днём, проведённым в туре. Теннис предоставляет мне такую возможность, поэтому необходимо ею пользоваться. Буду продолжать делать это, пока организм не начнёт сопротивляться. Я счастлив, что продолжаю играть в теннис. Когда ситуация изменится, можно будет задуматься о чём-то другом. Если бы семь-восемь лет назад вы сказали мне, что я выиграю «Ролан Гаррос» в 32-летнем возрасте, я бы ответил, что это невозможно, но мне удалось сделать это», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».