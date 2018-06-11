Халеп: на данный момент тренажёрный зал для меня важнее тенниса

Румынская теннисистка Симона Халеп, обыгравшая американку Слоан Стивенс в финале Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 6:4, 6:1, сообщила, что большое значение в успехе сыграла её отличная физическая подготовка.

«После Мельбурна, где я добралась до финала, я не переставала тренироваться. Я каждый день занималась фитнесом. Я ненавижу это. Мне не нравится посещать тренажёрный зал. Но с годами поняла, что без хорошей физической подготовки не смогла бы оказаться на вершине. На данный момент тренажёрный зал для меня важнее тенниса, потому что в теннис я играю почти 20 лет. Я стала сильнее физически. Испытание долгим финалом в Мельбурне помогло мне. Сейчас я чувствую, что могу играть и пять часов», — цитирует Халеп WTA Insider.