Маю: 15 лет ждал победы на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» в дуэте с соотечественником Пьер-Югом Эрбером. В финальном матче они обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Французы впервые в карьере победили на домашнем турнире «Большого шлема».



«Я уже проигрывал в финале «Ролан Гаррос» и на Открытом чемпионате Австралии. На этот раз мы с Пьер-Югом решили сделать всё, чтобы завоевать титул. Это очень важный трофей, я ждал этой победы 15 лет», — приводит слова Маю официальный сайт «Ролан Гаррос».

Этот успех позволил французам попасть в первую десятку мирового рейтинга.