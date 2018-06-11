Зиданшек: я запомню турнир в Боле на всю жизнь

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек поделилась эмоциями от победы на турнире в Боле (Хорватия). В финале она обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:1, 6:3.
«Это была неделя мечты. С каждым матчем здесь я прибавляла, начиная от игры с Томлянович в первом круге и заканчивая финалом. Это мой первый титул на турнире WTA-125. Я запомню соревнования в Боле на всю жизнь», — приводит слова Зиданшек официальный сайт тура.
«Я надеялась, что финал сложится иначе. Но Тамара играла прекрасно и заслуженно завоевала титул», — сказала Линетт.
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