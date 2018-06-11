Маррей впервые с 2005 года выпал из топ-100 рейтинга ATP

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рухнул на 154-ю строчку рейтинга ATP.



Двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде выпал из первой сотни мужской табели о рангах впервые с 2005 года, когда ему было 18 лет. Британец не выходил на корт с июля 2017 года, в январе он перенёс операцию на бедре. 31-летний уроженец Глазго неоднократно откладывал своё возвращение, желая набрать оптимальные кондиции.



Ранее стало известно, что Маррей снялся с соревнований в Хертогенбосхе. Он планирует выступить на кортах Уимблдона, где и состоялся его последний официальный поединок.

Летучий шотландец. Чемпион Уимблдона Энди Маррей готов к голландской траве Энди Маррей вернётся в тур в июне на травяном турнире в Росмалене (Нидерланды). Удастся ли экс первой ракетке мира занять былые позиции?