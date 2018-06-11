Фиш: почему Мустер и Кафельников не входят в Зал теннисной славы?

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года американец Мэрди Фиш выразил недоумение отсутствием в Зале славы австрийца Томаса Мустера и россиянина Евгения Кафельникова.

«Австриец в финале „Ролан Гаррос“. Пожалуй, это отличный повод подумать о том, почему Томас Мустер не является членом Зала славы. Оцените его результаты и объясните, почему кого-то включили в Зал славы, а кого-го нет», — написал Фиш в «Твиттере».

В ответ на это Ричард Ингрэм Эванс, член комитета, выбирающего претендентов на включение в Зал славы, предложил Мэрди войти в состав комитета, чтобы убедиться в серьёзности анализа по выбору кандидатов.

Фиш ответил так: «Подождите, вы входите в состав комитета, а Мустер не соответствует вашим требованиям? А как насчёт Кафельникова? Призываю вас оценить его результаты. Или вы нам чего-то не говорите?».