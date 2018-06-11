Халеп: я научилась бороться до конца, это помогло мне завоевать титул на «РГ»

Румынская теннисистка Симона Халеп после победы над американкой Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1 в финале Открытого чемпионата Франции рассказала, за счёт чего ей удалось впервые в карьере завоевать титул на турнире «Большого шлема».



«Я не могу сказать, что изменила свой характер. Внутри меня присутствует огонь, нужно просто работать над контролем. Я проделала хорошую работу за последний год. На мой взгляд, человек не в состоянии кардинально изменить характер, он способен лишь улучшать и контролировать его. Вы никогда не узнаете, насколько сильны, пока не выведите себя на максимальный уровень. Я научилась вести борьбу до конца, и это самый большой шаг, с помощью которого мне удалось выиграть «Ролан Гаррос», — цитирует Халеп WTA Insider.

Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.