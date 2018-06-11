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Надаль: ещё не решил, буду ли выступать на травяных турнирах

Надаль: ещё не решил, буду ли выступать на травяных турнирах
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что пока не принял решения относительно выступления в ходе травяного сезона.

«Буду ли я принимать участие в травяном сезоне? Честно говоря, сейчас мне тяжело рассуждать о таких вещах. Грунтовый сезон получился достаточно сложным, поскольку я провёл очень много матчей после травмы. Решение будет принято в течение ближайших дней, мне необходимо поговорить со своей командой. Конечно, я хотел бы провести как можно больше турниров, но нужно исходить из того, как себя будет чувствовать организм», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Надаль провёл пять турниров на грунтовом покрытии и выиграл четыре из них. Он первенствовал на соревнованиях в Монте-Карло, Барселоне, Риме и в Открытом чемпионате Франции.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».
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