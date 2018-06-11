Надаль: ещё не решил, буду ли выступать на травяных турнирах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что пока не принял решения относительно выступления в ходе травяного сезона.



«Буду ли я принимать участие в травяном сезоне? Честно говоря, сейчас мне тяжело рассуждать о таких вещах. Грунтовый сезон получился достаточно сложным, поскольку я провёл очень много матчей после травмы. Решение будет принято в течение ближайших дней, мне необходимо поговорить со своей командой. Конечно, я хотел бы провести как можно больше турниров, но нужно исходить из того, как себя будет чувствовать организм», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Надаль провёл пять турниров на грунтовом покрытии и выиграл четыре из них. Он первенствовал на соревнованиях в Монте-Карло, Барселоне, Риме и в Открытом чемпионате Франции.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».