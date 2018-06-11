Агасси: Кирьос — один из самых талантливых теннисистов в туре

Экс-первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» американец Андре Агасси оценил сильные стороны австралийца Ника Кирьоса.



«Я считаю Кирьоса одним из самых талантливых теннисистов в современном туре. Ник слишком молод, чтобы беспокоиться по поводу травм. Надеюсь, ему удастся отыскать правильного наставника, который осуществит необходимое руководство. Важно найти человека, который сможет направить талант Кирьоса в нужное русло. Если вы спросите меня об игровых способностях Ника, то я отмечу его тактический потенциал», — приводит слова Агасси Tennis World USA.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.