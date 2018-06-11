Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Надаль — Тим

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. В финальном матче первая ракетка мира обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль совершил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 17, активно выиграл 26 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. На счету Тима 6 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 упущенных брейк-пойнта, 34 виннера и 41 невынужденная ошибка.
Уроженец Манакора завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема».
Видеообзор финала Открытого чемпионата Франции доступен на «Чемпионате».
Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».