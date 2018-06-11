Муратоглу: я бы не удивился, если бы Серена выиграла «Ролан Гаррос»

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил выступление подопечной на прошедшем Открытом чемпионате Франции. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» снялась с турнира перед матчем с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге.

«Серена упорно работала целый год, но последние недели перед „Ролан Гаррос“ стали настоящим спринтом, в котором она отдала всё. Начало турнира получилось непростым для неё, но постепенно она стала играть всё лучше. Вторую неделю Серену начала с уверенностью в своих силах. Она верила, что может выиграть „Ролан Гаррос“, но ей пришлось сняться из-за травмы. Это нас очень расстроило.

Но если взглянуть на то, как здорово она играла и боролась, то мы понимаем, что она способна выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема». Я бы не удивился, если бы она победила в Париже, потому что ещё перед началом турнира говорил, что она готова.

Физически она была готова. Важно было проверить её бойцовские качества, но они вернулись очень быстро. Впереди у неё две недели на восстановление. К Уимблдону она будет в порядке. Конечно, с такой игрой она будет опасна. Насколько опасна, это мы увидим. Когда она готова к борьбе, то легко не будет никому", — цитирует Муратоглу Omnisport.