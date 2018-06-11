Ван Эйтванк разгромила Хогенкамп на старте турнира в Хертогенбосхе

Бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк стартовала с победы на травяном турнире категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). 6-я ракетка соревнований обыграла голландку Рихел Хогенкамп (WC) со счётом 6:1, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Бельгийка 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету голландки 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге турнира с призовым фондом $ 250 тыс. ван Эйтванк встретится с победительницей матча Марина Мельникова (Россия, Q) – Виктория Кужмова (Словакия).

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