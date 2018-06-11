Сугита победил Басилашвили на старте турнира в Хертогенбосхе

Японский теннисист Юити Сугита, посеянный на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под седьмым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Японец трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Сугита поспорит с победителем матча Аляж Бедене (Словения) — Мариуш Копил (Румыния).