Хаас: первый матч Федерера после длительного перерыва получится непростым

Немецкий теннисист Томми Хаас, объявивший о завершении спортивной карьеры в марте, поделился мнением о предстоящем выступлении швейцарца Роджера Федерера на турнире в Штутгарте. Во втором круге уроженец Базеля встретится с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Южный (Россия).



«Первый матч после длительного перерыва всегда получается непростым. Думаю, Роджер столкнётся с определёнными трудностями. Впрочем, у него было достаточно много времени на подготовку к соревнованиям в Штутгарте. Я уверен, что в Германии Федерер предстанет предельно мотивированным теннисистом», — цитирует Хааса Tennis World USA.



В прошлом сезоне Хаас в трёх сетах обыграл Федерера во втором круге соревнований в Штутгарте.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.