26 эйсов помогли Моллекеру одолеть Штруффа в первом круге турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист Рудольф Моллекер (WC) пробился во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл своего соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Рудольф 26 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Моллекер поспорит с представителем Франции Люкой Пуи (2).