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26 эйсов помогли Моллекеру одолеть Штруффа в первом круге турнира в Штутгарте

26 эйсов помогли Моллекеру одолеть Штруффа в первом круге турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Рудольф Моллекер (WC) пробился во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл своего соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Рудольф 26 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Моллекер поспорит с представителем Франции Люкой Пуи (2).

Штутгарт 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Рудольф
Моллекер
Ян-Леннард
Штруфф
6:4 6:7 6:3
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