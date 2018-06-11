Надаль: не думаю о том, чтобы опередить Федерера по числу титулов на ТБШ

Испанец Рафаэль Надаль после победы на «Ролан Гаррос» отметил, что пока не думает о том, чтобы опередить швейцарца Роджера Федерера по числу титулов, завоёванных на турнирах «Большого шлема».



«Сейчас я не могу смотреть далеко вперёд. Конечно, у меня есть амбиции и страстное отношение к делу, но я никогда не впадал в безумство. Конечно, мне бы хотелось выиграть 20 турниров «Большого шлема», как Роджер, или даже больше, но если честно, пока я не думаю о таких вещах. Сейчас просто нужно насладиться очередным титулом, теперь у меня 17 побед на «Большом шлеме», это невероятно!» — цитирует Надаля Tennis World USA.



Надаль занимает первое место в рейтинге ATP, но Федерер может опередить его, если дойдёт до финала на турнире в Штутгарте.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».