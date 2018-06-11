Схофс обыграла Виттёфт в первом круге на турнире в Хертогенбосхе

Представительница Нидерландов Бибиан Схофс (WC) преодолела барьер первого круга на домашнем турнире категории International в Хертогенбосхе. Она обыграла немецкую теннисистку Карину Виттёфт со счётом 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Голландка обошлась без подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Виттёфт 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6, эйсов у немки не было.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Схофс поспорит с победительницей матча Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) – Александра Крунич (Сербия, 7).

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