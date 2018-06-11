Ф. Майер вышел во второй круг турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист Флориан Майер вышел во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв своего соотечественника Янника Мадена (WC) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Флориан 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Майер поспорит с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия, 5) — Денис Истомин (Узбекистан).