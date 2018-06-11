Вандевей победила Саснович и вышла во второй круг в Хертогенбосхе

Американка Коко Вандевей вышла во второй круг травяного турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). Первая ракетка соревнований обыграла белоруску Александру Саснович со счётом 6:2, 7:6 (7:1).



Матч длился 1 час 47 минут. Вандевей выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 18. На счету Саснович 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге турнира с призовым фондом $ 250 тыс. Вандевей встретится с победительницей поединка Аранча Рус (Нидерланды, LD) – Екатерина Александрова (Россия).