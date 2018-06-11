Сафин: Надаль способен побить все рекорды Федерера

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин оценил лидеров современного мужского тенниса — испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
«Если делать выбор между Надалем и Федерером, я сделаю его в пользу испанца. Рафа на четыре года моложе Роджера, ему по силам побить все рекорды швейцарского теннисиста. Раньше невозможно было представить игрока, выступающего до 37 лет, но теперь ситуация изменилась. В своё время я закончил карьеру из-за повреждения колена, поскольку не мог конкурировать с молодыми теннисистами», — цитирует Сафина AS.
10 июня Надаль в 11-й раз завоевал титул на «Ролан Гаррос».
Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».
Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера
Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.