Сафин: Надаль способен побить все рекорды Федерера

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин оценил лидеров современного мужского тенниса — испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«Если делать выбор между Надалем и Федерером, я сделаю его в пользу испанца. Рафа на четыре года моложе Роджера, ему по силам побить все рекорды швейцарского теннисиста. Раньше невозможно было представить игрока, выступающего до 37 лет, но теперь ситуация изменилась. В своё время я закончил карьеру из-за повреждения колена, поскольку не мог конкурировать с молодыми теннисистами», — цитирует Сафина AS.



10 июня Надаль в 11-й раз завоевал титул на «Ролан Гаррос».

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».