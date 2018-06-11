Бартоли: такого решительного взгляда я у Надаля раньше не видела

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли прокомментировала победу испанца Рафаэля Надаля над австрийцем Домиником Тимом в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

«На протяжении двух сетов я сидела в первом ряду. Мне повезло занять одно из лучших мест на арене. Такого решительного взгляда, который был у Рафы, я раньше не видела. Он был так сосредоточен и знал, что должен показать свою лучшую игру.

Чувствовалось, что проблема с рукой его беспокоит, но интенсивность, с которой он играл, была невероятной", — цитирует Бартоли ITV.