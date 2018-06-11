Фрех обыграла Чжэн Сайсай и вышла во второй круг турнира в Ноттингеме

Польская теннисистка Магдалена Фрех (LD) пробилась во второй круг на турнире категории International, который проходит на травяных кортах Ноттингема (Великобритания). В стартовом матче она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. Фрех выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету китаянки 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта, двойных ошибок у неё не было.



За выход в четвертьфинал Фрех поспорит со словенкой Далилой Якупович, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи (8).