М. Зверев победил Южного и сыграет с Федерером на турнире в Штутгарте

Россиянин Михаил Южный (Q) проиграл своему тёзке немцу Мише Звереву в первом раунде турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
Поединок продолжался 1,5 часа. Зверев выполнил 9 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Южного 2 подачи навылет и 1 упущенный брейк-пойнт. Двойных у Михаила не было.
Во втором раунде Зверев встретится со швейцарцем Роджером Федерером (1), который проведёт свой первый официальный матч после поражения от австралийца Танаси Коккинакиса на старте «Мастерс-1000» в Майами.
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