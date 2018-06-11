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Карлович проиграл Хасе в Хертогенбосхе, несмотря на 24 эйса

Карлович проиграл Хасе в Хертогенбосхе, несмотря на 24 эйса
Теннис / ATP

Голландец Робин Хасе (6) добился победы над хорватом Иво Карловичем в первом раунде соревнований категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Хасе выполнил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Карловича 24 подачи навылет, 6 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт. Единственный шанс сделать брейк у Иво был прямо перед тем, как он проиграл свою подачу.

Следующим соперником Хасе станет либо киприот Маркос Багдатис, либо австралиец Бернард Томич (Q).

Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Робин
Хасе
Иво
Карлович
7:6 6:7 6:3
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