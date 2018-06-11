Копил одержал волевую победу над Бедене в Хертогенбосхе

Румын Мариуш Копил одержал волевую победу над словенцем Аляжем Бедене в первом круге

соревнований категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3. В 10-м гейме второй партии Мариуш отыграл 2 матчбола на своей подаче.



Поединок продлился 2 часа 26 минут. Копил выполнил 15 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Бедене 13 подач навылет, 2 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Копил поспорит с японцем Юити Сугитой (7).

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