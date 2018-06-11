Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Копил одержал волевую победу над Бедене в Хертогенбосхе

Копил одержал волевую победу над Бедене в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Румын Мариуш Копил одержал волевую победу над словенцем Аляжем Бедене в первом круге
соревнований категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3. В 10-м гейме второй партии Мариуш отыграл 2 матчбола на своей подаче.

Поединок продлился 2 часа 26 минут. Копил выполнил 15 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Бедене 13 подач навылет, 2 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Копил поспорит с японцем Юити Сугитой (7).

Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 15:20 МСК
Аляж
Бедене
Мариуш
Копил
7:6 6:7 3:6
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент