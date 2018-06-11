10 эйсов помогли Медведеву победить Бхамбри в Хертогенбосхе

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив индийца Юки Бхамбри со счётом 6:4, 6:1. Во втором сете Медведев взял шесть геймов подряд.



Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Медведев выполнил 10 эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бхамбри 1 подача навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



Следующим оппонентом Медведева станет испанец Фернандо Вердаско (4). Первый раунд Вердаско пропускал, как и вся первая четвёрка сеяных игроков.

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