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10 эйсов помогли Медведеву победить Бхамбри в Хертогенбосхе

10 эйсов помогли Медведеву победить Бхамбри в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив индийца Юки Бхамбри со счётом 6:4, 6:1. Во втором сете Медведев взял шесть геймов подряд.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Медведев выполнил 10 эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бхамбри 1 подача навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.

Следующим оппонентом Медведева станет испанец Фернандо Вердаско (4). Первый раунд Вердаско пропускал, как и вся первая четвёрка сеяных игроков.

Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Даниил
Медведев
Юки
Бхамбри
6:4 6:1
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