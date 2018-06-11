Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Савиных взяла всего 4 гейма у Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме

Савиных взяла всего 4 гейма у Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Россиянка Валерия Савиных (Q) проиграла китаянке Дуань Инъин на старте соревнований категории International в Нотттингеме (Великобритания) со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. Инъин 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Савиных 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Эйсов у Валерии не было.

Следующая соперница Дуань определится в матче между австралийкой Эшли Барти (1) и швейцаркой Стефани Фёгель. Этот поединок состоится во вторник, 12 июня.

Ноттингем 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 18:20 МСК
Валерия
Савиных
Дуань
Инъин
2:6 2:6
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент