Савиных взяла всего 4 гейма у Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме

Россиянка Валерия Савиных (Q) проиграла китаянке Дуань Инъин на старте соревнований категории International в Нотттингеме (Великобритания) со счётом 2:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 52 минуты. Инъин 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Савиных 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Эйсов у Валерии не было.



Следующая соперница Дуань определится в матче между австралийкой Эшли Барти (1) и швейцаркой Стефани Фёгель. Этот поединок состоится во вторник, 12 июня.