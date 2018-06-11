Фалькони нанесла поражение Ар. Родионовой на старте турнира в Ноттингеме

Американка Ирина Фалькони (Q) стала участницей второго круга турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), уверенно победив представляющую Австралию Арину Родионову — 6:4, 6:1.



Матч продолжался 1 час 18 минут. Фалькони дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Родионовой 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в четвертьфинал Ирина поспорит либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (5), либо с парагвайкой Вероникой Сепеде-Ройг.