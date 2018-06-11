Рыбарикова в трёх сетах победила Русе в первом круге турнира в Ноттингеме

Словачка Магдалена Рыбарикова (2) стала участницей 1/8 финала турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив румынку Елену-Габриэлу Русе (Q) в трёх сетах — 6:0, 3:6, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Рыбарикова выполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Русе 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Подач навылет у Елены-Габриэлы не было.
Следующей соперницей прошлогодней полуфиналистки Уимблдона станет либо немка Мона Бартель, либо британка Кэйти Суон (Q).
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