Сафин: Надаль и Федерер могут играть до 40 лет, потому что им никто не угрожает

Экс первая ракетка мира, чемпион двух турниров «Большого шлема» и двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Марат Сафин считает уровень нынешних молодых теннисистов слишком низким.



«Посмотрите на уровень тенниса — он не растёт. Все играют на одинаковом, среднем уровне. Нужно больше таких новых игроков, как Александр Зверев. Я думаю, что Надаль и Федерер могут играть, пока им обоим не исполнится по 40 лет, потому что никто им всерьёз не угрожает.



Я никогда не смотрел нарезку лучших моментов своего матча с Роджером на Australian Open–2005. Это в прошлом, я не хочу его смотреть.



Когда в первом круге того турнира я победил Джоковича, то, конечно, не думал, что его ждёт такая успешная карьера. Но хотя у него тогда не было сильных ударов, он уже играл солидно, был собран, атлетичен и силён психологически», — сказал Сафин в интервью SportKlub.rs.

Джоковича Сафин разгромил в первом круге того турнира со счётом 6:0, 6:2, 6:1. Это был дебют серба на турнирах «Большого шлема», и он стартовал с квалификации.



Роджера Марат победил в полуфинале со счётом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7, отыграв матчбол на тай-брейке.

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