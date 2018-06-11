Эррани: не знаю, найду ли теперь в себе силы и желание вновь играть в теннис

Итальянка Сара Эррани прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда увеличить срок её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.



«Я считаю, что это отвратительное решение. Не думаю, что когда-либо случалось что-то подобное в столь позорной, с моей точки зрения, манере. Я ждала окончательного решения долгие семь месяцев. Дедлайн назначали восемь раз — и переносили. Восемь раз! Я не могла жить и играть с той страстью, которую требует теннис.



За всю жизнь я ни разу не принимала препараты, повышающие спортивные результаты. Я слишком люблю теннис, чтобы делать что-то подобное. Всегда старалась подавать хороший пример как на корте, так и вне его. Всегда играла за сборную, полностью выкладываясь. Всю жизнь я посвятила спорту и не думаю, что заслуживаю всего этого.



Перед лицом такой несправедливости я чувствую себя беспомощной. Я уже пропустила семь месяцев, была вынуждена начинать с 280-й строчки рейтинга и вскарабкалась обратно. А теперь они добавляют ещё восемь месяцев. Это полный бред! Не знаю, найду ли я в себе силы и желание вновь играть в теннис после этого», — написала Эррани в своём «твиттере».

Срок дисквалификации Эррани увеличен до 10 месяцев