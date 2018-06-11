Азаренко сыграет на турнире в Сан-Хосе вместе с Шараповой и С. Уильямс

Экс первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open и олимпийская чемпионка Лондона-2012 Виктория Азаренко выступит на турнире категории Premier в Сан-Хосе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



Ранее стало известно, что в Сан-Хосе сыграют американка Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова, а также Мэдисон Кис и Коко Вандевей. Турнир пройдёт с 30 июля по 5 августа.



Ранее эти соревнования проводились в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе, где также будет проводиться на университетских кортах.