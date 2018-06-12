Мустер: когда Надаль закончит карьеру, Тим будет одним из фаворитов «РГ»

Экс первая ракетка мира, чемпион «Ролан Гаррос» — 1995 австриец Томас Мустер выразил восхищение своим соотечественником Домиником Тимом, который в этом году впервые сыграл в финале Открытого чемпионата Франции.



«У него огромный потенциал, и он уже доказал, что является одним из лучших игроков в мире. На грунте он точно входит в топ-3. В этом году сетка на „Ролан Гаррос“ у него была лучше, чем в прошлом и позапрошлом. Когда на пути к финалу тебе не встречаются Маррей, Джокович или Нисикори в хорошей форме, то дойти туда проще. Я совсем не удивлён, что он стал финалистом.



Конечно, обыграть Надаля в финале его любимого турнира „Большого шлема“ очень тяжело. В Мадриде всё было иначе, и там поражение не было трагедией для Надаля. Тем не менее, с учётом преимущества Доминика над игроками его поколения, у него будет ещё много шансов выиграть „Ролан Гаррос“. Если исходить из предположения, что через несколько лет Надаль уже не будет выступать на этих кортах, то Доминик будет одним из главных кандидатов на победу», — сказал Мустер в интервью L´Equipe.