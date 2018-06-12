Федерер: ожидал, что Надаль выиграет «Ролан Гаррос» и на этот раз

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал 11-ю победу испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Для самого Роджера наиболее успешным турниром «Большого шлема» является Уимблдон, на котором он первенствовал рекордные восемь раз, в том числе в прошлом году.



«Я ожидал, что Рафа выиграет „Ролан Гаррос“ и на этот раз. Он снова был настолько хорош на грунтовых соревнованиях перед Открытым чемпионатом Франции, что я ждал его победы. Так что просто произошло то, что и должно было», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.