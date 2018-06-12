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А. Зверев не уверен, что сыграет на турнире в Галле

А. Зверев не уверен, что сыграет на турнире в Галле
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев, впервые в карьере дошедший до четвертьфинала турнира «Большого шлема» и проигравший в Париже австрийцу Доминику Тиму, признался, что не уверен, сможет ли сыграть на турнире категории ATP 500 в Галле из-за проблем с бедром.

«Когда у тебя такая мышечная травма, ничего нельзя сказать наверняка раньше, чем за два — три дня до игры. Сейчас я буду отдыхать дома и посмотрю, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьёзного там нет», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Соревнования в Галле стартуют 18 июня.

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