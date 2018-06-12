Азаренко: состав участниц турнира в Сан-Хосе будет очень сильным

Экс первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open и олимпийская чемпионка Лондона-2012, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала своё решение выступить на турнире в Сан-Хосе, который пройдёт с 30 июля по 5 августа. Ранее эти соревнования проводились в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе.

«Я несколько раз принимала участие в этих соревнованиях. Это всегда был очень приятный опыт. Болельщики в Калифорнии прекрасно поддерживают игроков, а состав участниц турнира будет очень сильным. Также хотелось бы оценить инфраструктуру в Сан-Хосе», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Ранее стало известно, что в Сан-Хосе сыграют россиянка Мария Шарапова, американки Серена Уильямс, Мэдисон Кис и Коко Вандевей.

Азаренко сыграет на турнире в Сан-Хосе вместе с Шараповой и С. Уильямс