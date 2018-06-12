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Моллекер: выиграть свой первый матч на уровне ATP дома — это невероятно

Моллекер: выиграть свой первый матч на уровне ATP дома — это невероятно
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Рудольф Моллекер поделился впечатлениями от победы над своим соотечественником Ян-Леннардом Штруффом в первом круге турнира в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. 17-летний немец выиграл свой первый матч в основной сетке соревнований ATP.

«Выиграть свой первый матч в основной сетке турнира ATP на домашнем турнире — это невероятно. Приятно было ощущать такую поддержку болельщиков. Я наслаждался игрой на центральном корте. Это был прекрасный опыт. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе.

Я довольно рано приехал сюда и последние 4-5 дней тренировался на траве. Я был отлично готов и очень хотел насладиться игрой на травяном покрытии. Я не ожидал, что смогу победить, но так даже лучше", — цитирует Моллекера официальный сайт тура.

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Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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