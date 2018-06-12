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Тони Надаль: ещё перед матчем сказал, что Надаль выиграет 3:0

Тони Надаль: ещё перед матчем сказал, что Надаль выиграет 3:0
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал 11-ю победу своего племянника на Открытом чемпионате Франции.

«Ещё перед стартом матча я сказал: Рафа выиграет в трёх сетах. Естественно, если бы я был тренером, я бы не позволил себе такие прогнозы, но этот матч я смотрел лишь в качестве дяди.

Для Тима это был непростой матч – он играл в своём первом финале против непростого соперника. При всём уважении к Доминику, чтобы победитель Надаля, ему нужно играть ещё лучше. У него хорошая подача и отличный удар, но Рафаэль играет лучше.

Для меня и через год главным фаворитом «Ролан Гаррос» будет мой племянник», – цитирует Тони L'Equipe.

В конце прошлого сезона Тони покинул команду Надаля и сконцентрировался на работе в теннисной академии Рафаэля на Манакоре.

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