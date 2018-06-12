Рублёв: наконец-то я вернулся

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что восстановился от травмы спины и готов возобновить выступление на турнирах. Первая ракетка России из-за повреждения не сыграл на турнирах в Барселоне, Мюнхене, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Свой последний матч в ATP-туре Андрей провёл на «Мастерсе» в Монте-Карло в апреле, проиграв во втором круге представителю Австрии Доминику Тиму.

«Наконец-то я вернулся», — написал Рублёв в «Твиттере».

За свою карьеру Андрей Рублёв выиграл один турнир ATP — в Умаге в 2017 году. В новом рейтинге ATP от 11 июня 20-летний уроженец Москвы располагается на 31-й позиции.