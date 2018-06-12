34-летний Дарси будет тренировать Викмайер

Экс 38-я ракетка мира бельгиец Стив Дарси будет работать со своей соотечественницей Яниной Викмайер на протяжении турнира в Ноттингеме.



Лучшим результатом Янины на травяных соревнованиях стал четвертьфинал, куда она сумела пробиться в 2015 году. Вчера Викмайер вместе с британкой Йоханной Контой уступила в матче первого раунда парных соревнований.



Стив Дарси свой последний матч провёл в конце прошлого года, после чего сделал паузу в карьере, связанную с травмой локтя. 34-летний теннисист не планирует завершать карьеру и будет лишь поддерживать форму, работая с Викмайер.



Бельгиец – автор одной из самых громких сенсаций в истории современного тенниса. В матче первого круга Уимблдона-2013 он, будучи 135-й ракеткой мира, в трёх партиях обыграл испанца Рафаэля Надаля – 7:6, 7:6, 6:4.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.