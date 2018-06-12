Директор турнира в Лондоне: приезд Новака — невероятная новость для нас

Директор турнира в Лондоне Стивен Фэрроу прокомментировал предоставление «уайлд-кард» бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Соревнования пройдут с 18 по 24 июня.

«Мы надеялись, что Новак вернётся на турнир в Лондоне спустя много лет. Его решение приехать на турнир — невероятная новость для нас. Новак — один из лучших игроков в истории тенниса. Он сделает состав участников нашего турнира ещё более сильным. Мы с нетерпением ждём его приезда в Лондон», — приводит слова Фэрроу официальный сайт ATP-тура.

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