Сантана: Надаль – лучшее, что когда-либо было и будет

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Мануэль Сантана прокомментировал одиннадцатую победу Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.
«Надаль – это лучшее, что когда-либо было и будет. Я не ожидал такой разницы в финале. Тим играл очень хорошо, но ему ещё нужно многому научиться.
Я несколько испугался, когда в третьей партии у Рафы начались судороги. Невероятно наблюдать за таким спортсменом и человеком. Рафа-человек даже лучше, чем Рафа-спортсмен», – цитирует Сантану World Tennis USA.
Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».
Надаль: даже не мечтал, что смогу выиграть «Ролан Гаррос» 11 раз