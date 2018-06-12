Сантана: Надаль – лучшее, что когда-либо было и будет

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Мануэль Сантана прокомментировал одиннадцатую победу Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.



«Надаль – это лучшее, что когда-либо было и будет. Я не ожидал такой разницы в финале. Тим играл очень хорошо, но ему ещё нужно многому научиться.



Я несколько испугался, когда в третьей партии у Рафы начались судороги. Невероятно наблюдать за таким спортсменом и человеком. Рафа-человек даже лучше, чем Рафа-спортсмен», – цитирует Сантану World Tennis USA.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».