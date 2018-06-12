US Open оборудует все корты системой «Hawk-Eye»

Открытый чемпионат США — 2018 станет первым турниром «Большого шлема», на котором все корты, задействованные в одиночных, парных и смешанных соревнованиях, будут оборудованы системой мгновенных видеоповторов «Hawk-Eye», – сообщает сотрудник USTA и US Open Эш Маршал.

Ранее данная система функционировала лишь на нескольких кортах, в том числе центральных. В 2006 году US Open стал первым турниром из серии «Большого шлема», на котором был внедрён «Hawk-Eye».



Открытый чемпионат США по теннису пройдёт в период с 27 августа по 11 сентября.