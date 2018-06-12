Мельникова проиграла Кужмовой в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Марина Мельникова (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований они в двух партиях уступила представительнице Словакии Виктории Кужмовой со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Марина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Кужмова поспорит с представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк, посеянной под шестым номером.