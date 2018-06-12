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Донской вышел во второй круг Хертогенбосха, где сыграет с Гаске

Донской вышел во второй круг Хертогенбосха, где сыграет с Гаске
Теннис / ATP

Россиянин Евгений Донской в двух партиях обыграл хорвата Франко Шкугора и вышел во второй раунд соревнований в Хертогенбосхе – 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Донской выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 имевшихся. На счету его соперника 2 эйса, 2 ошибки при подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником 28-летнего россиянина станет вторая ракетка соревнований француз Ришар Гаске.

В параллельном матче первого круга австралиец Бернард Томич уверенно расправился с американцем Кевином Кингом – 6:4, 6:2.

Хертогенбосх (м) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Евгений
Донской
Франко
Шкугор
6:3 6:2
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