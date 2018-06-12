Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кудерметова в двух сетах обыграла Контавейт на старте турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова в двух сетах обыграла Контавейт на старте турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях обыграв действующую чемпионку, представительницу Эстонии Анетт Контавейт, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Вероника 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия, LL).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Анетт
Контавейт
Вероника
Кудерметова
4:6 6:7
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент