Кудерметова в двух сетах обыграла Контавейт на старте турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях обыграв действующую чемпионку, представительницу Эстонии Анетт Контавейт, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Вероника 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия, LL).
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