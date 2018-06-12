Тэйлор прекратил работу с Остапенко и будет тренировать Кис

Сотрудничество между латвийкой Еленой Остапенко и австралийским тренером Дэвидом Тэйлором прекратилось спустя полгода после его начала. В команду Елены Дэвид пришёл в конце прошлого сезона, когда её предыдущая наставница Анабель Медина Гарригес получила предложение возглавить сборную Испании в Кубке Федерации.



Уже в ближайшее время Тэйлор присоединится к команде американки Мэдисон Кис, которая по окончании «Ролан Гаррос» заявила о прекращении сотрудничества со своей соотечественницей Линдсей Дэвенпорт.



Сотрудничество 21-летней Остапенко с австралийцем получилось не самым успешным. Елена сумела дойти до финала соревнований в Майами, проигрывая на других турнирах на ранних стадиях. Защита титула на «Ролан Гаррос» вышла и вовсе провальной – уже в первом круге Елена проиграла украинке Катерине Козловой.