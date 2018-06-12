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Фучович обыграл Кудлу в первом круге турнира в Штутгарте

Фучович обыграл Кудлу в первом круге турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Венгр Мартон Фучович в двух партиях обыграл американца Дениса Кудлу и вышел во второй раунд соревнований в Штутгарте – 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Фучович выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и показал 100% реализацию брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету его соперника 4 эйса, 2 ошибки при подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником Фучовича станет победитель пары Милош Раонич (Канада, 7) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина).

Штутгарт 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Мартон
Фучович
Денис
Кудла
6:3 6:4
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