Фучович обыграл Кудлу в первом круге турнира в Штутгарте

Венгр Мартон Фучович в двух партиях обыграл американца Дениса Кудлу и вышел во второй раунд соревнований в Штутгарте – 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Фучович выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и показал 100% реализацию брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету его соперника 4 эйса, 2 ошибки при подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Фучовича станет победитель пары Милош Раонич (Канада, 7) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина).